(Казань, 21 сентября, «Татар-информ»). Facebook приостановила работу тысяч своих приложений. Об этом сообщает РБК.

В заявлении, размещенном на сайте Facebook, отметили, что приложения были заблокированы полностью лишь в некоторых случаях. Против некоторых из них Facebook решила подать иски. Такие меры коснулись компаний, чьи приложения заражали телефоны пользователей соцсети вредоносными вирусами.

Приложения, запрашивающие доступ к персональным данным пользователей сети, компания начала изучать в марте прошлого года. На сегодняшний день специалисты проверили около 1 млн приложений, заявили в Facebook.

Ранее также стало известно, что в сеть утекли 419 млн телефонных номеров пользователей Facebook из разных стран, в том числе 133 млн записей с данными пользователей из США, Великобритании и Вьетнама. Основатель соцсети Марк Цукерберг в свою очередь признал ошибку, отметив, что Facebook сделали недостаточно защищенным от использования функционала сети со вред.



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