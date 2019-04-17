Синоптики предупреждают о сильных заморозках

(Казань, 21 сентября, «Татар-информ»). Завтра, 22 сентября, на территории республики в ночные часы местами в воздухе и на почве ожидаются заморозки до -2 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В эти выходные температура воздуха ночью составит от 0..+6 градусов, днем до +12 градусов.

Ожидается сильный восточный ветер с переходом на северный, порывы будут достигать 15–20 метров в секунду.

По предварительному прогнозу синоптиков, 24 и 25 сентября холодная погода сохранится.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Госавтоинспекции Татарстана напомнили водителям и пешеходам о безопасности при мокром снеге, ветре и дожде.



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