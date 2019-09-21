Алексей Песошин: В республике введено в эксплуатацию более 1,7 млн квадратных метров жилья

(Казань, 21 сентября, «Татар-информ»). В республике введено в эксплуатацию более 1,7 млн квадратных метров жилья, что составляет 107% к соответствующему периоду прошлого года. Об этом сообщил Премьер-министр РТ Алексей Песошин сегодня на совещании в Доме Правительства Татарстана.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами республики провел Президент РТ Рустам Минниханов. В совещании принял участие Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Всего по инвестиционной программе Государственного жилищного фонда при Президенте РТ на текущий год запланирован ввод в эксплуатацию 165 домов на 7 тыс. 838 квартир общей площадью 438,3 тыс. кв. м. В органах статистики сообщили, что на сегодняшний день в высокой степени готовности находятся 37 объектов (по 17 объектам строительство завершено), в средней степени - 33 объекта, в низкой степени - 18 объектов.

В рамках социальной программы запланировано обеспечить жильем 447 семей. Программа предусматривает улучшение жилищных условий 309 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа на жилье. Также жильем планируется обеспечить 33 многодетные семьи, имеющие 5 и более детей.

По программе многоквартирного инвестиционного жилья из строящихся 49 объектов в высокой степени готовности находится 34 дома, в средней - 15 домов.

В рамках программы «Доступная среда» запланирована адаптация 12 объектов общеобразовательных учреждений. На сегодняшний день работы уже завершены на 9 объектах, на 3 объектах работы продолжаются.

Завершается подготовка к отопительному сезону. «На сегодня централизованная система теплоснабжения подготовлена на 11 тыс. 843 многоквартирных дома. <…> К пуску тепла готовы объекты здравоохранения, социальной защиты, образования и культуры. Ряд объектов социальной сферы уже начали отапливаться», - рассказал о текущих итогах Ирек Файзуллин.



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