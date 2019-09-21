Пожилая жительница Татарстана спаслась из огня, услышав звук пожарного извещателя

(Казань, 21 сентября, «Татар-информ»). 82-летняя жительница поселка Васильево в Татарстане спаслась из огня, услышав звук пожарного извещателя. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сообщение о пожаре в одном из частных домов по улице Стекольная в поселке Васильево поступило накануне около полудня на единый номер вызова экстренных служб 112», – уточнили в МЧС РТ.

Пожарные ПСЧ № 153, прибывшие по вызову, установили, что огнем объяты баня и веранда дома, частично обрушилась кровля обоих зданий.

Соседи погорельцев рассказали, что 82-летняя хозяйка дома услышала звук пожарного извещателя и успела самостоятельно выйти на улицу. Пожилая женщина не пострадала.



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