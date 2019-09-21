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Татар-информ

21 сентября 2019, 11:54

Сельское хозяйство

Марат Зяббаров призвал высвободившуюся технику максимально задействовать на осенней обработке почвы

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Сельское хозяйство

Марат Зяббаров призвал высвободившуюся технику максимально задействовать на осенней обработке почвы

Фото: архив/Салават Камалетдинов

В республике работы по основной обработке пашни проведены на 1 млн га – это половина от запланированных площадей.

(Казань, 21 сентября, «Татар-информ»). Сельхозформированиям республики следует организовать вспашку зяби в круглосуточном режиме. Об этом заявил и. о. заместителя Премьер-министра РТ – министра сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров сегодня на совещании в Доме Правительства Татарстана.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами республики провел Президент РТ Рустам Минниханов. В совещании принял участие Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Докладывая о ходе сезонных полевых работ, Марат Зяббаров отметил, что на сегодня в республике работы по основной осенней обработке пашни проведены на половине от запланированных площадей (без учета 107 тыс. га, на которых сельхозкультуры возделываются по технологии нулевой обработки почвы no-till, и 132 тыс. га подсолнечника, который убирается в поздние сроки – прим. Т-и).

«Это около 1 млн га, из них на 400 тыс. га проведено углубление пахотного слоя», – добавил и. о. министра.

Как отметил Марат Зяббаров, «более половины зяби вспахали около 30 районов, остальным нужно подтянуться и заложить основу будущего урожая». Завершен сев озимых культур, высвободились механизаторы и техника, даже несмотря на это мы обрабатываем всего 30 тыс. га за день, хотя имеющийся потенциал сельхозтехники позволяет обработать 50 тыс. га, проинформировал глава Минсельхозпрода РТ.

«Необходимо круглосуточно загружать почвообрабатывающие орудия, погодные условия в этом нам благоприятствуют», – подчеркнул Марат Зяббаров.

Как отметил и. о. министра, в текущем году в подразделениях АО «Агросила» организовали ночную пахоту, что позволяет значительно ускорить темпы сезонных полевых работ.

По данным ведомства, в Заинском, Кайбицком, Кукморском и Спасском районах задействованы в круглосуточной работе по 25 высокопроизводительных агрегатов. Также круглосуточно ведется зяблевая вспашка в отдельных сельхозформированиях Буинского, Черемшанского, Актанышского, Атнинского, Арского, Сабинского, Муслюмовского, Новошешминского, Тюлячинского, Дрожжановского и Сармановского районов.

«Руководителям районов и хозяйств рекомендую  в кратчайшие сроки направить высвободившуюся технику и механизаторов на обработку зяби. Только так мы сможем раскрыть резервы урожая», – резюмировал руководитель Минсельхозпрода РТ.  

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