Госавтоинспекции Татарстана напомнила водителям о безопасности при мокром снеге и дожде

(Казань, 21 сентября, «Татар-информ»). Госавтоинспекции Татарстана напомнила водителям и пешеходам о безопасности при мокром снеге, ветре и дожде, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ.

«По прогнозам синоптиков, в выходные (21 и 22 сентября) и в начале следующей недели ожидается ухудшение погодных условий: усиление ветра, осадки в виде дождя, местами в виде мокрого снега», – рассказали в ведомстве.

При ухудшении погодных условий ГИБДД республики напоминает водителям, что на дороге стоит избегать необдуманных маневров, выбирать безопасную скорость движения и неукоснительно следовать ПДД.

Пешеходам стоит быть предельно внимательными, носить одежду со световозвращающими элементами и переходить дорогу только в установленных для этого местах.



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