«Это особый уклад жизни»: Ахметов и Зяббаров приняли участие в Дне садовода

(Казань, 21 сентября, «Татар-информ», Диана Авакян). В агропромышленном парке «Казань» открыта выставка «День садовода». На этой площадке праздник садоводов республики проводится второй раз, в ней принимают участие заместитель Председателя Госсовета РТ Марат Ахметов и и. о. министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров.

«Я искренне всех вас поздравляю с сегодняшним праздником. Миллион жителей Татарстана вовлечено в этот образ жизни. Это особый уклад жизни, который, конечно, заслуживает лучшей поддержки. То, что делается последние три года по президентской программе и принципу самооблажения (а эти направления мы еще будем усиливать), поспособствует тому, что садоводство Татарстана будет сильным и мощным», — обратился к собравшимся Марат Ахметов.

Благодаря поддержке Президента РТ Рустама Минниханова садоводы решают проблемы с ремонтом дорог, благоустройством территорий, проведением воды и т. д., заметил Марат Зяббаров. «Хочется сказать огромное спасибо нашему Президенту, Марату Готовичу, который эту идею ввел и сопровождает до сегодняшнего дня. Огромное спасибо хочется сказать всем за такую прекрасную выставку. На самом деле я удивлен, как здесь все организованно, красиво, четко», — заявил он.

В республике действует программа по софинансированию затрат садовых некоммерческих товариществ по ремонту объектов внутренней и внешней инфраструктуры. Суть программы заключается в том, что за каждую потраченную СНТ на ремонт тысячу рублей государство добавит еще две тысячи рублей. В 2019 году на софинансирование ремонта внутренних объектов из республиканского бюджета выделено 83,6 млн рублей.

Садоводы — это особые люди, увлеченные, с активной жизненной позицией, подчеркнул депутат Госсовета РТ Валерий Власов. «Всех их объединяет общая любовь к природе, желание работать на родной земле и облагораживать ее. В этом им помогает наше руководство, щедро выделяя из республиканского бюджета значительные финансовые средства на проведение программ», — рассказал Власов на празднике.

Затем гости обошли выставку, на которой свою продукцию представили разные районы республики. Кроме того, в рамках мероприятия прошло награждение лучших садоводов Татарстана.

Выставка-ярмарка «День садовода – 2019» проходит с 8 утра до 14 часов дня на площадке агропромышленного парка «Казань». Горожане смогут купить сельскохозяйственную продукцию, выращенную садоводами, принять участие в различных конкурсах и мастер-классах.

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