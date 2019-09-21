В исторической части Казани установили первый «Умный столб»

(Казань, 21 сентября, «Татар-информ»). В исторической части Казани на днях установили первый «Умный столб». Об этом сообщают «Известия».

«Умный столб», способный освещать улицу, раздавать Wi-Fi и поддерживать связь стандарта 4G, был установлен рядом с центром семьи «Казан». Данная разработка оснащена камерами высокой четкости, которые транслируют снятые фото- и видеоматериалы в правоохранительные органы.

Такой столб также оснастили интерактивным монитором, заменяющим гостям города путеводитель по достопримечательностям столицы республики, и системой голосового оповещения граждан.

Ранее ИА сообщало, что Президенту Татарстана Рустаму Минниханову презентовали разработку немецкой компании Schreder «Умный столб», стоимость которой 500 тысяч рублей. По данным источника, руководитель республики распорядился проектировать установку таких столбов по всему Татарстану.

фото: tatarstan.ru



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