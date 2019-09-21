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Татар-информ

21 сентября 2019, 10:37

Происшествия

Чтобы спасти пострадавшего в аварии водителя, казанским спасателям пришлось вырезать дверь авто

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Происшествия

Чтобы спасти пострадавшего в аварии водителя, казанским спасателям пришлось вырезать дверь авто

Фото: очевидцы

Авария с участием трех машин произошла накануне вечером на улице Гагарина.

(Казань, 21 сентября, «Татар-информ»). Чтобы спасти пострадавшего в аварии водителя «Лады», казанским спасателям пришлось вырезать дверь авто, рассказали агентству очевидцы ДТП.

«Серьезная авария произошла вечером в пятницу на улице Гагарина. Столкнулись сразу три автомобиля – "Рено", "Лифан" и "Лада" . В результате столкновения водителя отечественной легковушки зажало в салоне авто», – поделились с ИА «Татар-информ» свидетели происшествия.

На место оперативно прибыли медики «скорой», спасатели и инспекторы ГИБДД. Чтобы помочь водителю «Лады», спасателям пришлось вырезать дверь машины и доставать мужчину. Пострадавшего передали медикам, которые доставили его в больницу.


 

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