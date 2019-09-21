Устанавливается личность мужчины, погибшего в результате пожара в небольшом сарае в Казани

(Казань, 21 сентября, «Татар-информ»). Устанавливается личность мужчины, погибшего в результате пожара в небольшом сарае в казанском поселке Борисоглебское, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Накануне в 13.43 на единый номер вызова экстренных служб 112 от очевидцев поступило сообщение, что в поселке Борисоглебское что-то горит», – уточнили в МЧС.

Прибывшие в место пожарные ПСЧ № 5 установили, что огонь вспыхнул в небольшом дощатом здании. Порядка 10 минут потребовалось огнеборцам, чтобы ликвидировать возгорание. На месте пожара обнаружено тело мужчины, личность которого предстоит установить.

Площадь пожара составила 12 кв. метров.

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