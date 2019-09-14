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Татар-информ

21 сентября 2019, 11:28

Сельское хозяйство

Марат Зяббаров: На сегодня в республике собрано 4,2 млн тонн зерна нового урожая

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Сельское хозяйство

Марат Зяббаров: На сегодня в республике собрано 4,2 млн тонн зерна нового урожая

Фото: архив

В Татарстане средняя урожайность зерновых составляет 30 ц/га, что превышает показатель прошлого года на 4,1 ц/га.

(Казань, 21 сентября, «Татар-информ»). В республике с начала уборочных работ намолочено 4,2 млн тонн зерна. Об этом сообщил и. о. заместителя Премьер-министра РТ – министра сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров сегодня на совещании в Доме Правительства Татарстана.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами республики провел Президент РТ Рустам Минниханов. В совещании принял участие Премьер-министр республики Алексей Песошин.

На совещании Марат Зяббаров доложил о ходе уборочной кампании в республике. «На сегодня имеем 4,2 млн тонн намолота зерна. Урожайность сохранилась на уровне 30 ц/га», – заявил и. о. министра.

Согласно данным Минсельхозпрода РТ, зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с 1 млн 418 тыс. га, или с 99,8% уборочных площадей. Намолочено 4 млн 245 тыс. тонн зерна, средняя урожайность 30 ц/га превышает показатель на аналогичную дату прошлого года на 4,1 ц/га.

Руководитель профильного министерства назвал районы, которые являются лидерами по валовому сбору зерна. Это Тукаевский и Арский районы с намолотом по 175 тыс. тонн, Актанышский – 171 тыс. тонн и Мензелинский район – 170 тыс. тонн. По урожайности зерновых отличились Тукаевский, Мамадышский, Заинский и Актанышский районы, в этих муниципалитетах она превышает 40 ц/га.

Зерна собрали бы больше, если бы в целом ряде муниципалитетов урожайность не была значительно ниже среднего показателя по республике, считает Марат Зяббаров. Так, в Агрызском районе она составляет лишь 14,6 ц/га, Зеленодольском – 16 ц/га, Камско-Устьинском – 21,6 ц/га, Альметьевском – 21,7 ц/га, Верхнеуслонском – 22,1 ц/га, Новошешминском – 23,9 ц/га. Также в числе отстающих по урожайности Алькеевский район – 24,1 ц/га, Алексеевский – 24,8 ц/га, Бугульминский район – 24,9 ц/га.

Одним из резервов увеличения валового сбора зерна глава ведомства назвал выращивание кукурузы на зерно. Задача на ближайшие годы – обеспечить производство не менее полумиллиона тонн зерна кукурузы.

Аграриям следует ускорить темпы уборки рапса, который обмолочен с 37 тыс. га, или с 36% площади этой культуры. Урожайность составляет 12,5 ц/га – на 1,4 ц/га выше показателя прошлого года.

К концу октября предстоит завершить уборку подсолнечника, посевы которого занимают 132 тыс. га, отметил Марат Зяббаров.  

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