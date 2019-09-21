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Татар-информ

21 сентября 2019, 10:18

Сельское хозяйство

В Казани пройдут ярмарки и выставка, организованные Минсельхозпродом Татарстана

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Сельское хозяйство

В Казани пройдут ярмарки и выставка, организованные Минсельхозпродом Татарстана

Фото: архив

В агропромпарке «Казань» будет представлен широкий ассортимент продукции с садовых участков, пройдут мастер-классы.

(Казань, 21 сентября, «Татар-информ»). Сегодня в Казани пройдут ярмарки и выставка, организованные Минсельхозпродом РТ. Об этом сообщил и. о. заместителя Премьер-министра РТ – министра сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров сегодня на совещании в Доме Правительства Татарстана.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами республики провел Президент РТ Рустам Минниханов. В совещании принял участие Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Выступая на совещании, Марат Зяббаров отметил, что сегодня на территории агропромышленного парка «Казань» состоится выставка «День садовода». На этой площадке праздник садоводов республики проводится второй раз.

«На выставке будет представлен широкий ассортимент продукции с садовых участков, организованы мастер-классы по посадке плодово-ягодных культур», – заметил и. о. главы Минсельхозпрода РТ.

Также сегодня, проинформировал он, в республике проходят ставшие традиционными сельскохозяйственные ярмарки.

«Для этого задействованы в Казани 15 площадок, в Набережных Челнах и Зеленодольском районе – по две точки», – уточнил и. о. министра сельского хозяйства и продовольствия республики.

Марат Зяббаров напомнил, что осенние ярмарки по реализации продовольственных товаров, организованные профильным министерством, будут проводиться еженедельно по субботам до 28 декабря текущего года.
 
Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», программа «Дня садовода» включает, в частности, презентацию продукции, мастер-классы, конкурсы, концертные номера и театрализованное представление, продажу саженцев. Участниками выставки станут садоводческие некоммерческие товарищества Казани, Набережных Челнов, а также Альметьевского, Верхнеуслонского, Высокогорского, Зеленодольского, Лаишевского, Нижнекамского, Пестречинского, Тукаевского и Чистопольского районов.

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