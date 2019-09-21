В Казани постоялец отеля закрылся в номере и отказывался выселяться, угрожая персоналу ножом

(Казань, 21 сентября, «Татар-информ»). В Казани постоялец мини-отеля закрылся в номере и отказывался выселяться, угрожая персоналу ножом. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе охранного предприятия «Дельта».

«В среду, 18 сентября, в полдень на пульт центральной станции мониторинга "Дельта" поступил сигнал тревоги от мини-отеля, который расположен в Приволжском районе города», – рассказали в «Дельте».

Уже через две минуты у гостиницы была группа быстрого реагирования. Сотрудники отеля рассказали, что буйный пьяный постоялец, который должен был съехать еще с утра, отказался выезжать, устроил скандал, после чего закрылся в номере. Кроме того, дебошир вооружен ножом.

Бойцы «Дельты» с помощью запасного ключа открыли номер, выбили из рук мужчины нож и уложили на пол. Дебошир быстро протрезвел и извинился перед сотрудниками отеля и бойцами «Дельты». Администратор гостиницы простил шумного клиента и решил не вызывать полицию.



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