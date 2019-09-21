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Татар-информ

21 сентября 2019, 09:50

Общество

Военкоматы начнут призывать в армию без прописки

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Общество

Военкоматы начнут призывать в армию без прописки

Поправки были внесены в Положение о воинском учете.

 

(Казань, 21 сентября, «Татар-информ»). В Министерстве обороны были разработаны новые правила, согласно которым в военкоматах начнут заводить учетные карточки на всех фактически проживающих в районе молодых людей. Об этом сообщают «Известия».

 

Поправки были внесены в Положение о воинском учете.

Так, по мнению ведомства, нововведение позволит решить проблему «уклонистов», переезжающих в другой город, чтобы их не призвали.

«Погружение стран европейского континента в демографическую яму — это глобальная проблема. <…> С ней борются и высшие, и средние учебные заведения, и вооруженные силы. Поэтому объективная нехватка ресурсов в армии, конечно же, существует», — пояснил военный эксперт Андрей Кошкин.

Таким образом, будет решена не только проблема уклонения от службы в армии, нововведение даст шанс поступить в военный вуз тем, кто не мог этого сделать из-за проблем с регистрацией.

По данным источника, поправки могут вступить в силу уже в конце нынешнего года.


 

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