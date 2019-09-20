Нижнекамск пересел на велосипеды – тысяча жителей приняла участие в «зеленой» акции

(Казань, 21 сентября, «Татар-информ»). Накануне в Нижнекамске состоялась акция «На работу на велосипеде», в которой приняли участие сотни горожан, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Организатор акции «На работу на велосипеде» Раис Шаехов поделился, что все прошло удачно. Несмотря на облачную погоду было много участников. Акция также состоялась в Шереметьевке, Верхних Челнах и Сухарево.



«Надеюсь, большая часть тех, кто принял сегодня участие в акции, и дальше будет пользоваться велосипедом для поездок на работу или учебу», – выразил надежду активист велодвижения в Нижнекамске.



В этот день в городе работали специальные пункты по раздаче велосипедистам фруктов и сувениров. Люди приезжали на энергетические точки и с удовольствием получали наборы. Те, кто не знал об акции, удивлялись – волонтеры их останавливали, дарили подарки.





Всего на акцию было заготовлено триста наборов, сельчане также получили свои подарки.

Раис Шаехов рассказал, что по числу розданных наборов судить о количестве участников акции не получится – людей было гораздо больше.

«На велосипеды в этот день примерно сели около тысячи человек, однако не все из них заезжали на энергетические точки», – сообщил велосипедист.

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