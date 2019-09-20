Японский сенсей Вакаяма Масаси провел мастер-класс для юных каратистов Буинска

(Казань, 21 сентября, «Татар-информ»). Юным каратистам Буинска посчастливилось посетить мастер-класс японского сенсея. Основатель и почетный президент международной школы кобудо Вакаяма Масаси два вечера обучал их секретам древних боевых искусств. Об этом сообщает пресс-служба Буинского района РТ.



79-летний Вакаяма Масаси – обладатель седьмого дана по Кобудо, шестого дана по сейто-каратэ-до, пятого дана по айкидо – айкикан – регулярно проводит семинары, мастер-классы по кобудо в России с 2004 года. Здесь он частый гость.



В Буинск японец приехал по приглашению Рината Хасанова, который тренирует ребят в клубе «Ак Барс» спортивной школы «Батыр».



По словам Рината Хасанова, Вакаяму заинтересовало то, что дети в небольшом городке осваивают направление кобудо, он без слов принял приглашение. Встречу с буинскими детьми он назначил на дни прохождения в Ульяновске первого всемирного фестиваля боевых искусств. Там в качестве почетного гостя он также оценивал выступления буинских каратистов. На этом фестивале восемь ребят заняли первое и призовые места.



Сенсей живет в городе Саппоро. Каждое утро он начинает с зарядки и дыхательной гимнастики. На завтрак ест в основном рис, огурцы, помидоры, а в России ему нравятся сыр и колбаса, эти продукты ему кажутся качественными и вкусными.



Боевому единоборству Вакаяма посвящает пять дней в неделю. У него есть две дочери. Старшая от спорта далека, младшая занимается на любительском уровне.



За короткое время сенсей дал множество полезных советов юным каратистам Буинска. В первую очередь он советует во время занятий сохранять сконцентрированность внимания и боевой дух, всегда воспринимать приемы как боевую технику.

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