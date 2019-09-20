WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

21 сентября 2019, 03:27

Спорт

Японский сенсей Вакаяма Масаси провел мастер-класс для юных каратистов Буинска

Рекомендуем

Спорт

Японский сенсей Вакаяма Масаси провел мастер-класс для юных каратистов Буинска

Фото: buinsk.tatarstan.ru

79-летний Вакаяма Масаси – обладатель седьмого дана по Кобудо, шестого дана по Сейто-Каратэ-до – Айкикан регулярно проводит семинары.

(Казань, 21 сентября, «Татар-информ»). Юным каратистам Буинска посчастливилось посетить мастер-класс японского сенсея. Основатель и почетный президент международной школы кобудо Вакаяма Масаси два вечера обучал их секретам древних боевых искусств. Об этом сообщает пресс-служба Буинского района РТ.

79-летний Вакаяма Масаси – обладатель седьмого дана по Кобудо, шестого дана по сейто-каратэ-до, пятого дана по айкидо – айкикан – регулярно проводит семинары, мастер-классы по кобудо в России с 2004 года. Здесь он частый гость.

В Буинск японец приехал по приглашению Рината Хасанова, который тренирует ребят в клубе «Ак Барс» спортивной школы «Батыр».

По словам Рината Хасанова, Вакаяму заинтересовало то, что дети в небольшом городке осваивают направление кобудо, он без слов принял приглашение. Встречу с буинскими детьми он назначил на дни прохождения в Ульяновске первого всемирного фестиваля боевых искусств. Там в качестве почетного гостя он также оценивал выступления буинских каратистов. На этом фестивале восемь ребят заняли первое и призовые места.

Сенсей живет в городе Саппоро. Каждое утро он начинает с зарядки и дыхательной гимнастики. На завтрак ест в основном рис, огурцы, помидоры, а в России ему нравятся сыр и колбаса, эти продукты ему кажутся качественными и вкусными. 

Боевому единоборству Вакаяма посвящает пять дней в неделю. У него есть две дочери. Старшая от спорта далека, младшая занимается на любительском уровне.

За короткое время сенсей дал множество полезных советов юным каратистам Буинска. В первую очередь он советует во время занятий сохранять сконцентрированность внимания и боевой дух, всегда воспринимать приемы как боевую технику.

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

ФК «КАМАЗ» подарит два билета на матч со «Спартаком» «Диванному эксперту-2018»
Новости дня
03:27
Японский сенсей Вакаяма Масаси провел мастер-класс для юных каратистов Буинска

79-летний Вакаяма Масаси – обладатель седьмого дана по Кобудо, шестого дана по Сейто-Каратэ-до – Айкикан регулярно проводит семинары.

02:25
Три сельских поселения Мамадышского района купили трактора на выигранные гранты

Три сельских поселения Мамадышского района – Ишкеевское, Кляушское и Омарское – выиграли гранты в размере 1,5 млн рублей.

01:14
В Заинске в рамках акции «Помоги собраться в школу» помощь оказали 150 первоклассникам

150 будущим первоклассникам вручили школьные рюкзаки с канцтоварами – тетради, пеналы с ручками, карандашами, набор для уроков труда и изо.

00:20
Молодожены из Нижнекамска обулись в кеды и взяли главный приз на «Пятнице»

Нижнекамцы устроили торжество в маргинальном стиле бохо и взяли первый приз.

20.09 23:46
В Минюсте опровергли информацию об отмене некоторых профессиональных праздников
20.09 23:32
В Казани состоится «День мужества» для непростых детей

В пятичасовой комплексной тренировке смогут принять участие подростки 12 — 16 лет из многодетных семей и оставшиеся без попечения родителей.

20.09 23:20
Казанцы могут принять участие в экоакции на улице Кутузова

Мероприятие будет проводиться 21 сентября с 10.00.

20.09 23:14
Новый офис врача на Высокой Горе примет более 7 тысяч жителей

Получить медицинскую помощь в новой амбулатории по участковой прикрепленности могут все жители села Высокая Гора.

20.09 23:04
«Мозаика культур» в Казани вошла в топ событий российских выходных

Республиканский фестиваль «Мозаика культур» состоится в столице Татарстана в ближайшую субботу, 21 сентября.

20.09 22:50
Уроженка Казани представит Москву в финале конкурса «Татар кызы»

Мероприятие состоится в Ижевске 27 сентября.

20.09 22:34
На реконструкцию очистных сооружений на Волге в Тетюшах будет затрачено 107 млн рублей

К 2024 году на территории региона сокращение Волги грязными сточными водами сократится в три раза.

20.09 22:28
В Казани Международный день студенческого спорта отметили высадкой 150 деревьев

В этом году 10-летний юбилей отмечает юбилею АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».

20.09 22:02
В музее Тукая на празднике «Бэрэнгефест» приготовят самое большое блюдо из картошки

В программу включены игры, конкурсы, мастер-классы и лекция-квест о символе картошки в творчестве татарского поэта.

20.09 21:46
Жители республики выйдут на «Кросс Татарстана 2019»

В 2018 году соревнования собрали более 200 тыс. участников.

20.09 21:28
В Нижнекамске в красивую дату «19.09.19» поженились 15 пар

В нумерологии одной из самых ключевых черт числа девять является верность.

20.09 21:20
Профессор из Японии стал обладателем премии казанского физика-экспериментатора Завойского

Международное сообщество отметило заслуги Хитоши Охта в разработке аппаратуры ЭПР.

20.09 21:04
«Превосходна и хорошо организована»: канадца восхитила церемония вручения премии Ага Хана в Казани

Подведение итогов международной премии в области архитектуры прошло в столице Татарстана 13 сентября.

20.09 20:44
В Татарстане с переходом на зимний график движения из расписания выводятся восемь электричек

В октябре сокращается маршрут следования пригородного поезда Казань – Вятские Поляны до станции Кукмор.

20.09 20:34
В предстоящие выходные жители ряда домов Казани останутся без света

Электричество планируется отключить в ряде домов Московского, Приволжского и Кировского районов города.

20.09 20:18
Казанских химиков наградили за создание проекта единственного в РФ завода по производству гексогена

Малотоннажное производство гексогена было запущено в 2019 году на заводе имени Я. М. Свердлова в Дзержинске.

20.09 20:02
В Казани на сутки перекроют для движения улицу Островского

Ограничительный режим будет действовать на участке от улицы Пушкина до Айдинова.

20.09 19:56
На выставке «Активное долголетие» 50 предприятий предложат казанцам вакансии

Городская ярмарка вакансий пройдет в Казани 24-25 сентября.

20.09 19:38
Ученики Сокуровской школы из Татарстана со следующего года получат льготы при зачислении в два вуза

Бонусы будут предоставлены при поступлении на бюджет в КФУ и во Всероссийский университет юстиции.

20.09 19:20
«Сау булыгыз, ишеклэр ябыла»: певец Иван Дорн выложил видео на татарском языке

Известный музыкант выступит на казанском фестивале SKAZ.KA 21 сентября.

20.09 19:14
Салават Фатхутдинов предложил поставить памятник Альфие Авзаловой и Ильгаму Шакирову

По словам певца, он намерен обратиться с этим вопросом «ко всем, кому надо».

События