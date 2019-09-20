Три сельских поселения Мамадышского района купили трактора на выигранные гранты

(Казань, 21 сентября, «Татар-информ»). В преддверии дня местного самоуправления три сельских поселения Мамадышского района – Ишкеевское, Кляушское и Омарское – получили грант в размере 1,5 млн рублей, пишет газета «Нократ».



На полученные деньги главы поселений приобрели трактора марки «МТЗ-82». Как комментируют победители конкурса, необходимость в приобретении новой техники была давно.



В этом году в конкурсе приняли участие все 43 муниципальных района. В оргкомитет поступило 217 заявок.



Каждый год Совет муниципальных образований РТ проводит конкурс по предоставлению грантов сельским и городским поселениям, которые образованы на основе поселка городского типа и не являются административными центрами Татарстана.

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