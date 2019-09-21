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Татар-информ

21 сентября 2019, 06:26

Общество

Более 60 мамадышцев пополнят этой осенью ряды Вооруженных сил России

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Общество

Более 60 мамадышцев пополнят этой осенью ряды Вооруженных сил России

Осенняя кампания по призыву в армию в Татарстане стартует с 1 октября.

(Казань, 21 сентября, «Татар-информ»). Этой осенью ряды ВС РФ пополнит 61 человек из Мамадышского района. Такую цифру озвучил глава района на одном из последних общерайонных совещаний. Об этом пишет газета «Нократ».

1 октября стартует осенний призыв для прохождения военной службы. Именно с этого дня и до конца призыва военные комиссариаты имеют право проводить медкомиссию, определять годность молодых людей к службе, отправлять ребят в воинские части.

Для молодых людей призывного возраста 31 декабря является праздником еще по одному поводу – осенний призыв 2019 года заканчивается именно в этот день. Соответственно, если до 31 декабря юношу не забрали в армию, ему можно расслабиться на несколько месяцев – до начала очередного весеннего призыва.

Срок службы молодых людей, призванных в осенний призыв в текущем году, остается неизменным – один год.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что по итогам весеннего призыва от Татарстана отправились служить более 3 тыс. человек.

 

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