Для маленьких жителей села Белкино в Пестречинском районе открыли игровую площадку

(Казань, 21 сентября, «Татар-информ»). В селе Белкино Пестречинского района открыли игровую площадку. Мечта маленьких сельчан и их родителей исполнилась благодаря программе самообложения, пишет газета «Вперед».



В Белкино проживают около двухсот человек, в программе самообложения в 2018 году приняли участие 148 жителей.



Глава поселения Алексей Меньшов рассказал, что собирали по 500 рублей, общая сумма получилась 74 тыс. рублей, а вместе с республиканскими средствами – 370 тыс. рублей. Идея построить детскую площадку исходила от самих жителей. В селе насчитывается около тридцати детей, в местной начальной школе учится всего пять человек. Ребята постарше получают знания в Ленино-Кокушкинской школе.

Во время обустройства площадки строители работали здесь с утра до вечера без выходных, чтобы дети поскорее насладились новинкой. Площадку оградили невысоким ярким заборчиком, окрашенным во все цвета радуги, землю покрыли песком. Особый восторг у детей также вызвала простая песочница.



Более взрослым ребятам на площадке выделили отдельную небольшую зону, где установили турник, с помощью которого они могут выполнять самые различные упражнения.

В Белкинское сельское поселение входит и деревня Чертово. Здесь проживают тридцать человек, из них 26 человек в прошлом году приняли участие в программе самообложения, также собрали по 500 рублей. Общая сумма сбора – 13 тыс. рублей, а с республиканской поддержкой – 65 тыс. рублей. Средства потратят на покупку и установку водопроводных колонок и пожарных кранов.

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