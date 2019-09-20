Телеведущие канала «Мир» побывали на свадьбе в селе Кряш-Серда Пестречинского района

(Казань, 21 сентября, «Татар-информ»). Съемочная группа телепрограммы программа «Любовь без границ», которая выходит на телеканале «Мир», на днях побывала в селе Кряш-Серда Пестречинского района. В скором времени удивительно красивые свадебные обряды кряшен увидит вся России. Об этом пишет газета «Вперед».



Кряшенское бракосочетание – это уникальное торжество с богатыми национальными обрядами. Соблюдение древних традиций делает кряшенскую свадьбу самобытной и по-настоящему колоритной.



Кандидат искусствоведения, фольклорист, заслуженный деятель искусств РТ Геннадий Макаров, который в фильме играет роль отца невесты, отметил, что подобный фильм о кряшенской свадьбе снимался впервые. Чтобы заинтересовать многонационального зрителя большой страны, для киноленты отобрали самые яркие, эмоциональные моменты свадебного обряда.

«Пока живы настоящие исполнители обрядовых песен, такие фильмы нужно снимать», – отметил Геннадий Макаров.



Роль жениха и невесты сыграли настоящие супруги – солистка Государственного фольклорного ансамбля кряшен «Бермянчек», «Кряшенская красавица 2015» Юлия Туктарева (Савельева) и активист молодежного отделения кряшен «Бэрэкэт» Сергей Туктарев.



«Молодожены» рассказали, что в реальности их свадьба была самой обычной, а благодаря фильму они еще раз пережили счастливый момент в жизни.





«Пройти через все удивительно красивые обряды своего народа, окунуться в его добрые традиции для нас большая радость», – рассказали супруги.



Авторами проекта и ведущими выступили Григорий Шевчук и его коллега Евгения Родионова. Для программы «Любовь без границ» они сняли обряд сватовства, венчание, приготовление свадебных блюд, обряд одевания головного убора невесты (баш бэйлэу), украшение дома жениха приданым невесты и сами свадебные гуляния.



По концепции программы, ведущие активно включаются в свадьбы разных народов России. Съемочная группа посетила Бурятию, Мордовию, Дагестан, Якутию, Туву и другие регионы страны.

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