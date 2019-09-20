Молодожены из Нижнекамска обулись в кеды и взяли главный приз на «Пятнице»

(Казань, 21 сентября, «Татар-информ»). На канале «Пятница» вышло шоу «Четыре свадьбы», одними из героев которого стали молодожены из Нижнекамска Рамис и Аида Коптевы. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

Пара устроила торжество в маргинальном стиле бохо и взяла первый приз.

Свадьба, как и сама съемка, состоялась 15 августа на базе отдыха «Пихта», расположенной в национальном парке «Нижняя Кама» около города Набережные Челны.



Аида и Рамис боролись за победу в проведении самого необычного торжества с еще тремя парами молодоженов из Калининграда, Ахтубинска и Саратова. Невесты-конкурентки присутствовали на свадьбе в роли гостей и охотно критиковали недостатки торжества.



По итогам шоу именно нижнекамская пара победила в оригинальном состязании. Молодожены завоевали главный приз – романтическое путешествие на двоих.

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