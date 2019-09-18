Афанасьев о развитии районного туризма: «Это не культура и развлечения, это — деньги»

(Казань, 21 сентября, «Татар-информ», Егор Никитин). Развитие районных туристических точек является, в первую очередь, вопросом экономики. Такое мнение в интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину озвучил экс-глава Лаишевского района, и.о. руководителя Зеленодольского района РТ Михаил Афанасьев.

«Мы рассматриваем туризм с точки зрения экономики. Это не культура и развлечения, это деньги. Мы рады тому, что работает Державинский маршрут, работают туристические точки в селах Егорьево, Сокуры и Лаишево. Этот маршрут уже узнаваем, туда приезжают иностранцы, любители поэзии, юристы и правоведы», — объяснил Афанасьев.

Он добавил, что хорошо себя показал и маршрут в селе Никольское, (встреча ансамблей «Каравон» — прим. Т-и), а также маршрут в Атабаево. Там туристам демонстрируют быт русского народа, кряшенской и татарской семьи, проходят дегустации местных продуктов.

Отдельное место в туристическом кластере Лаишевского района, по словам Афанасьева, занимает Семрук — деревня, специально возведенная для съемок сериала «Зулейха».

«Народ туда идет, это тоже новая точка роста, мы там принимаем туристов. Я убежден, что у Семрука большое будущее. Есть поручение Президента РТ сохранить этот поселок, и я думаю, что после выхода фильма поток туристов только увеличится», — заключил Михаил Афанасьев.

Полный текст интервью на портале "События".

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