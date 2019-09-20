Михаил Афанасьев: Близость к городу дает району кадры, но создает инфраструктурные проблемы

(Казань, 21 сентября, «Татар-информ», Егор Никитин). Близкое расположение к Казани создает для Лаишевского района новые преимущества и недостатки — от решения кадрового вопроса до инфраструктурных проблем. Об этом в интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину рассказал экс-глава Лаишевского района, и.о. руководителя Зеленодольского района РТ Михаил Афанасьев.

«Близость к городу — преимущество. Самое главное преимущество — это то, что всегда можно найти кадры в любой отрасли народного хозяйства, учитывая огромное количество вузов», — отметил Афанасьев.

При этом он добавил, что вместе с «плюсами» соседство с мегаполисом несет для Лаишевского района и сопутствующие трудности.

«Надо понимать, что у нас другие проблемы — инфраструктура и сложности по газу. Наши ГРС работают на полную мощность, и не всегда хватает газа, чтобы разместить новое производство. Нам всегда приходилось лавировать. Есть сложности с инфраструктурой, потому что много территорий находятся в частной собственности», — объяснил Михаил Афанасьев.

Он отметил, что по территории Лаишевского района проходит большое количество нефтепроводов и газопроводов, размещены охранные зоны и т.д.

«Чтобы реализовать какой-то проект, нам приходилось решать огромное количество задач инфраструктурного характера, чего нет в других муниципальных районах», — заключил Афанасьев.

Полный текст интервью на портале "События".

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