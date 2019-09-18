В Заинске в рамках акции «Помоги собраться в школу» помощь оказали 150 первоклассникам

(Казань, 21 сентября, «Татар-информ»). В ходе ежегодной акции «Помоги собраться в школу» в Заинске в текущем году была оказана помощь 150 будущим первоклассникам. Им вручили школьные рюкзаки с канцтоварами – тетради, пеналы с ручками, карандашами, набор для уроков труда и изобразительного искусства, передает «Заинск-информ».

Кроме того, 62 школьника со 2-го по 9-й классы получили сертификаты на сумму 1 тыс. рублей от торгового дома города. Также три семьи, две из которых многодетные, попавшие в сложную жизненную ситуацию, стали обладателями сертификатов на покупку школьной формы на общую сумму 30 тыс. рублей от магазина детских товаров Заинска.

Заинский индивидуальный предприниматель оплатил питание на 2019/2020 учебный год одному ребенку в каждой городской школе.



Все учащиеся из разных населенных пунктов района, которые перевозятся в школы на автобусах, а таковых 490 человек, обеспечены светоотражающими элементами.



Также в благотворительной акции приняли участие более 70 предприятий, учреждений социального обслуживания населения. В этом году собрано более 270 тысяч рублей. Помощь оказали детям, воспитывающимся в многодетных, малообеспеченных семьях, в семьях опекунов, неблагополучных семьях, а также ребятам, проживающим с родителями-инвалидами. Не остались без поддержки дети с ограниченными возможностями здоровья.

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