Казанцы могут принять участие в экоакции на улице Кутузова

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ»). Завтра, 21 сентября, жители Казани могут принять участие в экоакции по уборке зеленой зоны между домами 83б и 85а по улице Кутузова в Авиастроительном районе, информирует пресс-служба мэрии столицы РТ.

В мероприятии поучаствуют около 80 человек, среди которых будут активисты экодвижения «Природа без пластика», жители Авиастроительного района и представители общественных организаций. Мусор, собранный за время акции, пройдет сортировку и будет вывезен с территории оврага. Также во время уборки территории участники смогут услышать полезные советы по организации раздельного сбора отходов от представителей движения «Природа без пластика».

«Акция начнется в 10.00. Присоединиться к ней могут все желающие», — рассказали в пресс-службе мэрии.

Также всех участников о акции обеспечат необходимым инвентарем.

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