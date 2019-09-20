В Минюсте опровергли информацию об отмене некоторых профессиональных праздников

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ»). В Министерстве юстиции РФ опровергли сообщения СМИ, в которых сообщалось о возможной отмене старейших профессиональных праздников, информирует РИА Новости.

Ранее в средствах массовой информации появились сообщения о том, что механизм «регуляторной гильотины» предполагает отмену постановлений СССР, установивших такие праздники, как День железнодорожника, День радио и День воздушного флота.

«Отмена правовых актов о профессиональных праздниках в рамках реализации механизма „регуляторная гильотина“ не планируется», — опроверг позже эту информацию зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков.

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