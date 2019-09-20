В Казани состоится «День мужества» для непростых детей

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ»). В Казани 22 сентября состоится спортивно-воспитательное мероприятие для непростых подростков «День мужества», сообщает пресс-служба АНО «Центр коррекции и развития подростков с асоциальным поведением».

Мероприятие соберет более 300 мальчиков 12—16 лет из многодетных семей, оставшихся без попечения родителей, подростков с асоциальным поведением. Также к тренировке могут присоединиться и обычные школьники.

Комплексная пятичасовая тренировка будет бесплатной и поможет юношам сформировать правильную мужскую модель поведения. «Дети учатся ответственности, целеустремленности, собранности, взаимопомощи, работе в команде, достижению командных и личных целей», — отмечается в сообщении.

Также «День мужества» имеет своей целью приобщение подростков к спорту и здоровому образу жизни. Во-вторых, приобщение подростков к спорту, здоровому образу жизни в игровой форме.

Мероприятие пройдет с 10.00 до 13.00 в парке имени Урицкого и включит в себя такие состязания, как футбол, баскетбол, бег, шахматы, стрельбу из лука и многое другое. Участники также смогут пройти мастер-классы о блоггерстве, сборке автомата и актерскому мастерству и получить награды.

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