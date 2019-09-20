Уроженка Казани представит Москву в финале конкурса «Татар кызы»

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ»). Уроженка Казани Айсылу Мирхафизхан представит Москву в финале конкурса «Татар-кызы 2019», информирует пресс-служба полпредства РТ в РФ.

27-летняя Айсылу Мирхафизхан родилась и выросла в Казани. Она закончила КФУ и Казанское хореографическое училище. В настоящее время живет в Москве и является магистрантом кафедры сценического движения и пластической выразительности актера в Театральном институте имени Б. Щукина. Девушка увлекается наукой, танцами и балетом.

Напомним, что конкурс «Татар кызы» включает в себя три этапа. «По итогам регионального тура 27 участниц из 6 стран и 20 регионов России прошли несколько испытаний в Казани: интеллектуальное, кулинарное, тест на знание языка, культуры, истории и традиций татар», — говорится в сообщении полпредства РТ в РФ. В финальный этап вышли 14 девушек, среди которых есть и две представительницы Республики Татарстан — Азиля Аюпова из Челнов и Алия Ахметова, ставшая победительницей регионального этапа в номинации «Казан гузэле».

В заключительном этапе «Татар кызы», который состоится 27 сентября в Ижевске, примут участие делегации из разных регионов РФ и стран зарубежья. В концертной программе свои номера представят Заслуженная артистка РТ Алина Шарипжанова, оперная певица, заслуженная артистка РТ Илюса Хузина, представитель альтернативной татарской музыки Ильгиз Шайхразиев и другие известные представители татарской эстрады.

Напомним, что в качестве призов победительница получит переходящую корону, изготовленную Златоустовскими мастерами в форме казанской шапки, а также автомобиль Lada Granta.

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