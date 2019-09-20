В Казани Международный день студенческого спорта отметили высадкой 150 деревьев

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ»). Сегодня в Казани в честь празднования Международного дня студенческого спорта в сквере Академика Парина посадили 150 деревьев разных сортов, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Торжественная церемония также была приурочена к десятилетнему юбилею АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов». Участники и гости мероприятия, среди которых были заместитель премьер-министра РТ — министр образования и науки, член Наблюдательного совета Дирекции Рафис Бурганов, депутат Госдумы Марат Бариев, замминистра спорта Республики Татарстан Айрат Ахмеров, начальник управления по вопросам здравоохранения, спорта и формирования здорового образа жизни Аппарата Кабмина Татарстана Гузель Шакирова и др., высадили 150 берез, лип, елей и рябин.

Подобные акции являются частью неоценимого наследия Республики Татарстан, отметил Марат Бариев. «Пройдут годы. Здесь также вырастут деревья, зашелестит листва, и все будут помнить о нашей Универсиаде и о славных спортивных победах студентов Республики Татарстан», — добавил он, подчеркивая важность сегодняшнего мероприятия.

В свою очередь директор АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Азат Кадыров заметил, что именно Международный день студенческого спорта стал отправной точкой деятельности организации. Также он поблагодарил всех, кто оказал поддержку Дирекции в реализации столь важных проектов, и ее коллективу, отдельно отметив его профессионализм и опыт.

Стоит заметить, что именно АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» является официальным организатором важных и крупных мероприятий всероссийского и мирового уровней в Казани. Среди них — Всемирная летняя универсиада 2013 года, 16-й чемпионат мира по водным видам спорта FINA, Кубок конфедераций FIFA 2018 года, а также недавно закончившийся чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019. В общей сложности за десятилетний период деятельности Дирекция провела более 100 международных культурных, спортивных, образовательных и социальных мероприятий.

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