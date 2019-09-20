Жители республики выйдут на «Кросс Татарстана 2019»

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ»). Завтра, 21 сентября, в муниципалитетах республики стартует «Кросс Татарстана», информирует пресс-служба Минспорта РТ.

Данное соревнование является региональным этапом федерального «Кросса нации», второй этап которого в этом году будет проводиться в Казани 6 октября.

«Республиканские соревнования „Кросс Татарстана“ — это не только массовый забег, но и социально значимое событие», — говорится в сообщении пресс-службы. Так, вместе с титулованными спортсменами во всероссийский день бега на старт выходят любители этого вида спорта, сотрудники предприятий и организаций, студенты, школьники и дети, а также ветераны, люди с ограниченными возможностями здоровья.

Напомним, в прошлом году по всей республике в соревнованиях приняли участие более 200 тыс. человек.

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