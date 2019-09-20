Новый офис врача на Высокой Горе примет более 7 тысяч жителей

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ»). В селе Высокая Гора в преддверии осени открылась новая врачебная амбулатория со светлами помещениями, новым оборудованием и просторными кабинетами. Новый офис врача располагается по улице Полковая, дом 4. С 1989 года Высокогорская амбулатория поменяла уже 3 адреса, пишут «Высокогорские вести».



Райна Закирова 30 лет работает участковой медсестрой. Она поделилась, что не только врачам стало приятнее работать, но и пациенты часто говорят добрые слова. Обратившихся в амбулаторию становится все больше, и это несмотря на то, что офис врача теперь расположен на новом месте.



По словам медсестры, работать стало комфортнее: взрослая и детская зоны отделены перегородкой. «Раньше такого не было, и это могло быть опасным как для детей, так и для взрослых», – рассказала Райна Закирова.



Заместитель главного врача Высокогорской ЦРБ по медицинскому обслуживанию населения Фасил Валиев подчеркнул, что в новой амбулатории все спланировано согласно санитарным нормам. Поток детского и взрослого населения ни в коем случае не должен смешиваться.



«Теперь все дети с подозрениями на инфекционные болезни и с высокой температурой направляются в отдельный фильтр-бокс. Там наши врачи принимают юных пациентов», – отметил врач.



Новый офис врача обслуживает более 7 тысяч жителей. Постоянно ведут прием три врача-педиатра и два терапевта. Получить медицинскую помощь по участковой прикрепленности здесь могут жители села Высокая Гора.



При необходимости офис врача может посетить любой житель Высокогорского района и даже его гость. Там ему окажут первичную медицинскую помощь или перенаправят далее. В следующем году такой же новый и благоустроенный офис врача будет открыт в поселке Бирюлинского зверосовхоза.

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