«Сау булыгыз, ишеклэр ябыла»: певец Иван Дорн выложил видео на татарском языке

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ»). Известный певец и музыкант Иван Дорн, который выступит на казанском мультикультурном фестивале SKAZ.KA, выложил в Instagram видео, на котором с акцентом произносит реплику на татарском.

Певец выбрал хорошо известную всем казанцам и гостям города фразу, которую можно услышать в поезде метро при подъезде к станции «Козья слобода».

«Сау булыгыз, ишеклэр ябыла. Килэсе тукталыш — «Кэжэ бистэсе станциясе», — старательно и с расстановкой произносит музыкант.

Национальный фестиваль SKAZ.KA пройдет завтра, 21 сентября, в «Татнефть Арене». Мероприятие стартует в 2 часа дня. Участниками фестиваля также станут «Чайф», Пелагея со своей группой, The Hatters, Brainstorm, Animal ДжаZ, Noize MC, Eighteen, «Моральный Кодекс» и «Танцы Минус».

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