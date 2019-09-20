Мэрия Казани опубликовала список улиц, на которых из-за ремонта 27 сентября отключат воду

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ»). В следующую пятницу, 27 сентября, с 10 часов вечера в столице РТ частично отключат водоснабжение в домах Кировского, Московского и Ново-Савиновского районов города.

Причина отключения — проведение внепланового ремонта одной из основных узловых запорных арматур диаметром 1000 мм на Волжском водозаборе. Согласно предварительным расчетам, водоснабжение будет восстановлено утром 29 сентября. Основной объем работ планируется провести в субботу.

Всего без водоснабжения останутся жители 1788 многоквартирных жилых домов и около 10,1 тыс. частных домов. Также будет прекращена подача воды на 851 социальном объекте на территории правого берега Казанки. Отмечается, что еще в 309 домах и 76 соцобъектах будет понижено давление воды. С полным списком можно ознакомиться по ссылке.

Как ранее рассказал директор предприятия МУП «Водоканал» Андрей Егоров, в сентябре в результате осмотра было выявлено, что на запорной арматуре образовалась трещина.

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