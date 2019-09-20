Казанских химиков наградили за создание проекта единственного в РФ завода по производству гексогена

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ»). Сотрудников проектного института КНИТУ «Союзхимпромпроект» наградили медалями за вклад в освоение производства гексогена на дзержинском заводе им. Свердлова. Директор института Павел Кочнев и главный инженер проекта Юрий Захматов участвовали в проекте по созданию единственного в России предприятия по созданию взрывчатого вещества, сообщает пресс-служба КНИТУ.

«Это был ответственный проект: дело в том, что с 2008 года в России собственного производства гексогена не существовало. Производство взрывчатого вещества было успешно освоено, достигнуты ожидаемые результаты по всем показателям выпускаемой продукции», — цитирует пресс-служба слова Павла Кочнева.

Директор «Союзхимпромпроекта» также отметил, что проект получил положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России». В проектную группу вошли как опытные сотрудники СХПП, так и молодые специалисты, выпускники КНИТУ. В строительство производства вложили около 1,5 млрд рублей. На предприятии было создано около ста новых рабочих мест.

«Длительное время мы были сосредоточены на проектах для нефтяной промышленности, поэтому успешное возобновление сотрудничества с заводом имени Свердлова — очень положительный момент в нашей работе», — заключил Кочнев.

Гексоген — взрывчатое вещество, которое применяют для изготовления детонирующих шнуров, зарядов для перфораторов и взрывной аппаратуры. Также его используют в снаряжении боеприпасов, авиационных бомб.



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