Салават Фатхутдинов предложил поставить памятник Альфие Авзаловой и Ильгаму Шакирову

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ», Алина Айдарова). Народный артист Татарстана Салават Фатхутдинов предложил установить памятник, где две легенды татарского песенного искусства — Альфия Авзалова и Ильгам Шакиров — будут стоять рядом. Это предложение певец озвучил на пресс-конференции в ИА «Татар-информ», посвященной предстоящему творческому вечеру композитора Ризвана Хакимова.

«Альфия Авзалова и Ильгам Шакиров дружили всю жизнь. Подобной дружбы двух великих артистов не увидишь ни в одном народе. Не завидовали, уважали друг друга. Их памятник должен стоять на самом видном месте. В этом вопросе, если будет возможность, хочу посоветоваться с нашим Президентом. Надо сходить к Минтимеру Шариповичу (Шаймиеву — прим. Т-и)», — сказал певец.

«Эту идею обдумываю уже полгода. Давайте в начале октября сделаем отдельную пресс-конференцию на эту тему. До пресс-конференции в руках у способных решить эту проблему людей должно быть письмо. Такое, чтобы на наше предложение оставалось только ответить: „Да“», — рассказал Салават.

«Обращусь ко всем, кому надо. Сам приведу тех, у кого есть богатые друзья и средства. Если даже государство скажет: „Место дадим, но денег не просите“, это тоже ответ», — оптимистично настроен певец.

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