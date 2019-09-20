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Татар-информ

20 сентября 2019, 19:38

ОбществоНаука и образование

Ученики Сокуровской школы из Татарстана со следующего года получат льготы при зачислении в два вуза

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ОбществоНаука и образование

Ученики Сокуровской школы из Татарстана со следующего года получат льготы при зачислении в два вуза

Фото: архив

Бонусы будут предоставлены при поступлении на бюджет в КФУ и во Всероссийский университет юстиции.

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Ученики Сокуровской школы Лаишевского района Татарстана имени Гавриила Державина уже со следующего учебного года получат льготы при зачислении в два вуза Казани и Москвы на основе предварительного конкурса. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» сообщил первый проректор КФУ Рияз Минзарипов.

«Планируем принять документы, которые позволили бы на основе результатов конкурса ученикам этой школы иметь льготы при поступлении на юрфак КФУ и Всероссийского университета юстиции в Москве. Это вполне реально, и в этом году мы такой конкурс объявим. Возможно, также обсудим вопрос льготного зачисления в Институт филологии и межкультурной коммуникации им. Льва Толстого КФУ», — сообщил собеседник агентства.

Рияз Минзарипов отметил, что на бюджет на льготных условиях будет приниматься до трех человек в КФУ и столько же — во Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России). Новшество будет запущено уже со следующего учебного года. Возможно, при этом ребята будут заключать целевой договор с казанским университетом.

 

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