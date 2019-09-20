В Татарстане с переходом на зимний график движения из расписания выводятся восемь электричек

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ»). Выводятся из расписания восемь пригородных поездов, курсирующих по Татарстану, сообщает Миндортранс РТ.

Из расписания с 1 октября выводится поезд № 6001 сообщением Казань – Свияжск (по рабочим дням), № 6001 Казань – Тюрлема (по выходным дням), № 6476 Свияжск – Арск (по рабочим дням) и № 6476 Тюрлема – Арск (по выходным дням), а также поезда № 6437 Арск – Казань и № 6432 Казань – Арск.

Кроме того, с 18 октября из расписания выходит электричка № 6383 Казань – Йошкар-Ола, а с 19 октября – поезд № 6382 Йошкар-Ола – Казань.

Сокращается с 1 октября маршрут движения поезда № 6420 Казань – Вятские Поляны до станции Кукмор. Из Казани отправление назначено на 6.13, прибытие в Кукмор – на 9.05. «От станции Кукмор будет курсировать и поезд № 6425 сообщением Вятские Поляны – Казань. Отправление со станции Кукмор в 12.08, прибытие на станцию Казань в 15.10», – отмечается в сообщении министерства.

Порядок курсирования пригородных поездов на полигоне ГЖД изменится в связи с переходом на зимний график движения.

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