Минниханов: История «Транснефть-Прикамье» неразрывно связана с историей развития нефтяной отрасли РТ

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ»). Сегодня в Казани прошла торжественная церемония, посвящённая 70-летию компании «Транснефть-Прикамье», в которой приняли участие Президент РТ Рустам Минниханов, председатель правления и президент ПАО «Транснефть» Николай Токарев, гендиректор АО «Транснефть-Прикамье» Роберт Галиев, сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Сегодня мы отмечаем юбилей нефтепроводного транспорта Татарстана и в целом трубопроводной системы, которая объединяет 11 субъектов Российской Федерации», — обозначил значение данного праздника Рустам Минниханов.

Он подчеркнул, что история компании неразрывно связана с историей становления и развития нефтяной промышленности не только Татарстана, но и Удмуртии и Пермского края. Также Президент РТ поблагодарил ветеранов отрасли за большой вклад в развитие нефтегазовой промышленности страны.

Он отметил, что сегодня «Транснефть-Прикамье» является одним из бюджетообразующих предприятий РТ, а праздник сотрудники компании встречают образцовыми результатами производственной деятельности.

«В целом, устойчивая работа „Транснефть“, её дочерних структур — это стабильность экономики Российской Федерации, новые заказы для сотен предприятий и тысячи рабочих мест по всей стране», — сказал Рустам Минниханов.

В ходе церемонии ряду сотрудников «Транснефть-Прикамье» были вручены различные награды.

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