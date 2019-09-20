Для гостей фестиваля SKAZ.KA будет организован кастинг в студию «Ералаш»

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ», Артур Казанцев). На мультикультурном фестивале SKAZ.KA для гостей мероприятия организуют отбор в студию «Ералаша». Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала программный директор АНО «Дирекция международных программ» Екатерина Камалова.

«В интерактивной зоне SKAZ.KA Family любой желающий сможет пройти квест по сказкам народов мира, кроме этого в этой же зоне будет организован кастинг в студию „Ералаш“. Участие могут принять дети и взрослые в возрасте от 5 до 20 лет», — сообщила спикер.

Фестиваль, который пройдет 21 сентября, объединит весь предшествующий накопленный опыт и главные тренды современности, на одной площадке встретятся музыка, спорт и культура. Участниками станут «Чайф», Пелагея со своей группой, The Hatters, Иван Дорн, Brainstorm, Animal ДжаZ, Noize MC, Eighteen, «Моральный Кодекс» и «Танцы Минус».

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