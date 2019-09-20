Владимир Познер в Казани навестил тяжелобольных детей, проходящих лечение в ДРКБ

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ»). Известный журналист и телеведущий Владимир Познер во время своего визита в Казань 19 сентября, помимо вечера-встречи с почитателями в КСК КГУ УНИКС, навестил тяжелобольных детей, пациентов ДРКБ, сообщает благотворительный фонд «Дом Роналда Макдоналда».

Познер осмотрел семейную гостиницу «Дом Роналда Макдоналда», где проживают юные пациенты со своими родителями, благодаря чему члены семьи имеют возможность быть вместе и в то же время постоянно получать высококвалифицированную медицинскую помощь.

В ожидании гостя дети приняли участие в мастер-классе по изготовлению декоративных книжных закладок. Владимир Познер пообщался с пациентами и их близкими, рассказав о своих увлечениях и ответив на вопросы.

«Больше всего я люблю читать. Не люблю, когда пользуются всякими гаджетами. Я люблю бумагу, я люблю книгу. Я люблю ее держать в руках. А это (гаджет) холодное, в нем нет души», — сказал журналист.

Он отметил, что семейная гостиница производит хорошее впечатление, особенно из-за «отсутствия чего-либо подобного в России вообще».

В конце встречи Владимир Познер провел небольшую автограф-сессию и даже согласился сфотографироваться с детьми на память (слушателей своего выступления в УНИКСЕ, к слову, журналист предупредил о невозможности совместных фото). В гостевой книге семейной гостиницы осталось написанное им пожелание:

«Очень необычное чувство от посещения „Дома Роналда Макдоналда“. С одной стороны, ужасно грустно, потому что дети не должны болеть. Не должны страдать. С другой стороны, необыкновенно радостно от того, что здесь так тепло, так светло, так по-человечески все. Желаю вам от всей души самого хорошего. Восхищаюсь вами».

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