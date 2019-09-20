В первый день «Державинских чтений» в Казани пройдет игра по «Русской правде»

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Интеллектуальная игра по «Русской правде» между вузами в новом формате пройдет в первый день XV Международной научно-практической конференции «Державинские чтения» в Казани. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» сообщил первый проректор КФУ Рияз Минзарипов.

«В первый день форума пройдет интеллектуальная игра по «Русской правде» между вузами, которая, на наш взгляд, приносит большую практическую пользу молодым людям. Студенты покажут свои знания истории и права России и в дальнейшем интерпретируют аспекты этой игры в своих вузах при анализе тех или иных проблем. В этом году она будет организована в третий раз», — отметил он.

«Державинские чтения» пройдут 17 – 19 октября на базе Казанского федерального университета и соберут 450 – 500 участников. За пять лет проведения конференции в столице Татарстана ее участниками стали около 1200 приглашенных студентов, а также около 700 студентов КФУ.

В прошлом году интеллектуальная историко-правовая игра «Русская Правда — взгляд сквозь эпохи» была организована в сентябре на юридическом факультете КФУ. В интеллектуальном состязании приняли участие пять команд. В интересных и творческих поединках победу одержала команда юридического факультета Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России). Второе место заняла команда «Кровная месть» юрфака КФУ.



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