Возможность учреждения новой госнаграды рассмотрят депутаты на третьем заседании Госсовета РТ

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Третье заседание Государственного Совета Татарстана шестого созыва состоится 25 сентября. Одним из вопросов, которые депутаты рассмотрят в первом чтении, станет учреждение новой госнаграды республики – медали «100 лет образования ТАССР». Об этом стало известно сегодня на заседании президиума республиканского парламента.

Секретарь Госсовета РТ Лилия Маврина сообщила, что в повестку дня предстоящего заседания парламента вносится 22 вопроса, включая 11 законопроектов, которые будут рассмотрены в первом чтении. В частности, депутаты обсудят изменения в Бюджетный кодекс РТ, проекты законов «Об установлении на 2020 год регионального коэффициента, отражающего особенности рынка труда РТ», «Об установлении на 2020 год величины прожиточного минимума пенсионера в РТ для определения размера федеральной социальной доплаты к пенсии».

В первом чтении также планируется рассмотреть законопроекты, связанные с внесением изменений в республиканские законы «О местном самоуправлении в РТ», «О порядке перемещения задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, возврата, оплаты стоимости перемещения и хранения», «О государственных наградах РТ» и другие.

По словам Лилии Мавриной, предлагается также обсудить шесть проектов федеральных законов по различным направлениям.

«Рассмотрим ряд неотложных вопросов, перешедших с пятого созыва. Не исключаю, что будут вопросы “с голоса”. Парламент сформирован. Прошу председателей комитетов соблюдать традицию, которая была заложена ранее, – проводить заседания с убедительной явкой. Мы об этом договорились, так же как и о том, что контрольные функции будем усиливать», – добавил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

Глава парламента подчеркнул, что у депутатов «начинается системная, регулярная работа». «Прошло первое организационное заседание парламента, завершилось комплектование комитетов, президиума. Каждого прошу отнестись с должной ответственностью к этому доверию, – отметил он. – Будем работать с населением конкретно, по болевым точкам. Прошу политические партии систематизировать все поступившие обращения граждан и представить нам, чтобы мы передали Президенту и Правительству республики. Уже в формировании бюджета на 2020 год начнем учитывать эти наказы для последующей реализации».

В Казани 25 сентября состоятся два заседания Государственного Совета Татарстана шестого созыва. На втором заседании парламента Президент республики Рустам Минниханов выступит с ежегодным посланием к Госсовету.

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