Участниками «Державинских чтений 2019» в Казани станут 15 известных ученых из разных стран

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). XV Международная научно-практическая конференция «Державинские чтения» пройдет 17 – 19 октября на базе Казанского федерального университета и соберет 450 – 500 участников. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказал первый проректор КФУ Рияз Минзарипов.

«Основной темой „Державинских чтений 2019“ станут „Социокультурные и нравственные традиции России как основа развития права и юридического образования XXI века“. Ожидается, что к нам приедут около 200 студентов Всероссийского государственного университета юстиции. Также в форуме примут участие студенты юрфака и Института филологии и межкультурной коммуникации им. Льва Толстого КФУ. На мероприятие приглашены гости в количестве 40 – 50 человек из других стран и вузов России. Только из дальнего зарубежья ожидаем около 15 гостей, в том числе из Германии, Польши, Молдавии. Это видные ученые, которые занимаются проблемами державинского наследия, а также специалисты в области юриспруденции. Кроме того, в мероприятии примут участие около сотни преподавателей КФУ», — рассказал он.

«Державинские чтения» проводятся в Казани, на Родине поэта Гавриила Державина, начиная с 2015 года. До этого мероприятие на протяжении десяти лет проходило в Москве. В 2017 году конференции был присвоен статус международной.

Согласно данным Минзарипова, большую часть участников составляют студенты. Молодые люди из других вузов приезжают в Казань, чтобы познакомиться с КФУ и обменяться мнениями с нашими студентами. Они также выступают с докладами, что повышает их образовательный уровень. Конференция помимо исследовательского аспекта проблем права и литературного наследия Державина несет в себе функцию воспитания подрастающего поколения, считает собеседник.

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