Валентина Матвиенко поздравила Фарида Мухаметшина с избранием на пост Председателя Госсовета РТ

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ»). Руководитель Совета Федерации России Валентина Матвиенко, а также главы региональных парламентов поздравили сегодня Фарида Мухаметшина со вступлением в должность руководителя Госсовета Татарстана.

«Доверие, оказанное депутатами Государственного Совета Республики Татарстан, свидетельствует о высокой оценке Ваших профессионализма и компетентности», – написала в поздравительной телеграмме Валентина Матвиенко.

Председатель Совета Федерации РФ выразила уверенность, что деятельность Фарида Мухаметшина на посту руководителя татарстанского парламента и в дальнейшем будет способствовать эффективному обеспечению законодательного процесса, развитию социально-экономического потенциала Татарстана, повышению уровня жизни людей.

Как сообщает пресс-служба Госсовета РТ, телеграммы с поздравлениями и пожеланиями успешной деятельности татарстанскому парламенту и его руководителю сегодня прислали и руководители законодательных собраний регионов, входящих в Ассоциацию законодательных органов государственной власти субъектов РФ Приволжского федерального округа.

«Вы пользуетесь уважением и доверием со стороны коллег. Наряду с большим опытом законотворческой и партийной работы это обеспечивает плодотворную деятельность регионального парламента. Уверен, что во главе с Вами депутатский корпус сформирует необходимую правовую основу для новых достижений в экономическом развитии республики», – написал Председатель Госсобрания Мордовии Владимир Чибиркин.

В поздравительной телеграмме от Председателя Госсовета Удмуртии Алексея Прасолова сказано, что, будучи грамотным управленцем и уважаемым политиком, Фарид Мухаметшин никогда не остается в стороне от решения социально значимых вопросов, внося неоценимый вклад в развитие родной республики.

Председатель Госсобрания — Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев в своем поздравлении выразил уверенность, что «сотрудничество и взаимодействие между нашими парламентами будут и впредь конструктивными и плодотворными».

Поздравления и добрые пожелания поступили также от заместителя Председателя Совета Федерации РФ Галины Кареловой, Главы Мордовии Владимира Волкова, Председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова, Председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова. Поздравительные телеграммы также прислали спикер Народного Собрания Абхазии Валерий Кварчия, депутаты Заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа, генконсул Китая в Казани У Инцинь и многие другие.

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