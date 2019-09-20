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Елена Кривопатре

20 сентября 2019, 17:23

Происшествия

Казанский врач-остеопат попал под суд за махинации с продажей квартиры умерших супругов

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Происшествия

Казанский врач-остеопат попал под суд за махинации с продажей квартиры умерших супругов

По версии следствия, обвиняемый, врач-остеопат Павел Мадякин, подделал документы и присвоил жилье себе, а позже продал 79-летнему пенсионеру.

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ», Елена Кривопатре). В Ново-Савиновском районном суде Казани рассматривают дело о мошенничестве с квартирой умерших супругов. По версии следствия, обвиняемый, врач-остеопат Павел Мадякин, подделал документы и присвоил жилье себе, а позже продал 79-летнему пенсионеру.

Как следует из материалов дела, супруги Скворцовы скончались с разницей в один год – в 2008 году умерла женщина, а через год ее муж. Родственников у них не было, поэтому квартира на Сибирском тракте в Казани не перешла никому в наследство. В 2013 году о безхозной квартире узнал Мадякин и, подделав договор купли-продажи, присвоил ее себе. В документах он указал, что Скворцовы якобы продали ему жилье за 243 тыс. рублей еще в 1999 году.

Через год мужчина разметил объявление в газете бесплатных объявлений о продаже квартиры, указав стоимость 2,5 млн рублей. Вскоре отозвался покупатель – пенсионер Ильдар Галимзянов. Он нанял риелторов, которые проверили документы и, не заметив никакого подвоха, помогли пожилому мужчине заключить сделку.

Сегодня в суде обвиняемый и его адвокат отказались от каких-либо комментариев, при этом достаточно агрессивно реагируя на прессу.

Выслушав обвинение, Мадякин заявил, что вину не признает. Более этого, он считает, что сам стал жертвой мошенников.

В качестве потерпевших сегодня суд допросил представителя исполкома города и покупателя квартиры.

«О том, что эта квартира была приобретена Мадякиным, исполнительный комитет не мог знать, поскольку контроль над выморочным имуществом устанавливается через управляющую компанию, когда возникают долги по ЖКХ. Однако таких обращений в исполнительный комитет не поступало», – рассказала представитель исполнительного комитета.

О квартире Скворцовых стало известно только после вызова сотрудников исполкома в МВД. Начались проверки, которые подтвердили, что документы на квартиру были подделаны. При этом реальная стоимость жилья в 2013 году была оценена в 1 млн 255 тыс. рублей.

Тогда местные власти пытались отсудить квартиру и выселить пенсионера, но в суде мужчина смог доказать, что является добросовестным покупателем, так как не знал о мошенничестве Мадякина.

Покупатель, ставший жертвой аферы, рассказал суду, что никаких претензий к обвиняемому не имеет, ведь квартиру у него теперь никто не отбирает.

«Я увидел объявление о продаже квартиры в газете. Мне понравилось расположение, я раньше жил рядом, на Журналистов, привык к этому району. Мы с племянником пришли посмотреть, потом подключили риелторов, которые проверили все документы и никаких изъянов не нашли», – рассказал в суде пенсионер.

Он добавил, что в квартире был сделан хороший ремонт и ему продали ее вместе с техникой и мебелью. А через пять лет после покупки «вскрылась» история с подделкой документов.

В ближайшее время суду предстоит разобраться, виновен ли Павел Мадякин в махинациях с жилплощадью. В случае, если его вина будет доказана, ему может грозить до десяти лет лишения свободы.
 

 

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