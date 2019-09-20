На проект строительства второго этапа Большого Казанского Кольца потратят около 50 млн рублей

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). На проектно-изыскательские работы для строительства второго этапа Большого Казанского кольца из бюджета Татарстана выделят 49 млн 913 тыс. 43 рубля. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

«Цель проведения инженерных изысканий — комплексное изучение природных и техногенных условий района проектирования улицы, сбор и подготовка материалов, необходимых для принятия обоснованных проектных решений», — указано в конкурсной документации.

Исполнитель проведет инженерные изыскания, разработает проектную документацию и смету для дороги, которая пройдет от улицы Борисковская до Технической. По предварительной оценке, стоимость строительства БКК составит 1,2 – 1,6 млрд рублей.

Напомним, что строительство первого этапа Большого Казанского кольца в столице Татарстана началось в июле, этот участок дороги планируют достроить в 2020 году.

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