Рашит Сабиров призвал установить в центре Казани памятник Альфии Авзаловой

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ», Рузиля Мухаметова). Легендарной татарской певице Альфии Авзаловой должен быть установлен памятник в самом центре Казани. С таким заявлением выступил народный артист Татарстана Рашит Сабиров на торжественном открытии мемориального комплекса на могиле певицы на Ново-Татарском кладбище.

По мнению артиста, нельзя довольствоваться установлением надгробного памятника. «Всю жизнь работал с Альфией Авзаловой. Ее концерты для татар были настоящим праздником. Во всех союзных республиках ее ждали. Она сумела стать послом, сближающим народы», — сказал Рашит Сабиров.

Артист также выразил обеспокоенность тем, что в республике имя Альфии Авзаловой не почитается на должном уровне. «Открыли памятник на кладбище. Разве только здесь ее место? Альфия Авзалова — дочь нации, она — лицо татарского народа. Мы богатая нефтяная республика, неужели не можем поставить ей большой памятник в национальном наряде, как настоящей дочери своего народа?» — выразил свое мнение выступающий.

Рашит Сабиров напомнил, что до сих пор не установлен памятник композитору Саре Садыковой. «Ни разу не ставили памятник женщине. Мы любим мужчин и ставим памятники только им. Это наш большой недостаток. Если бы татары любили женщин, поставили бы памятники Альфие Авзаловой и Саре Садыковой», — сказал артист.

Ведущий мероприятия народный артист Татарстана Фердинанд Салахов отметил, что работа по увековечению памяти Альфии Авзаловой продолжается, филармония готовит письма по этому вопросу.

Статуя певицы в полный рост была установлена на ее могиле. В церемонии открытия памятника приняли участие дочери и близкие Альфии Авзаловой, а также представители татарской интеллигенции. С речью выступили директор Татарской государственной филармонии Кадим Нуруллин, представители Актанышского района, а также писатель Рабит Батулла, певица Хамдуна Тимергалиева, артисты Равиль Шарафиев и другие видные деятели культуры и искусства.

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