На выставке «Активное долголетие» 50 предприятий предложат казанцам вакансии

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ»). Городская ярмарка вакансий пройдет 24-25 сентября в выставочном центре «Казанская ярмарка» в рамках выставки «Активное долголетие». Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минтруда РТ.

«В работе ярмарки примут участие 50 предприятий разных форм собственности: МУП „Метроэлектротранс“, МУП „Водоканал“, ООО „Бахетле-1“, ПАО „Казаньоргсинтез“, ГБУ „Музей-заповедник „Казанский Кремль““, ООО „Казанский молочный комбинат“ и другие. Ярмарка будет работать с 9 часов утра до 18 часов вечера», — сказано в сообщении.

Посетители смогут встретиться с представителями кадровых служб предприятий-участников ярмарки и подробно узнать условия работы на предлагаемых постах, получить консультации по вопросам труда и занятости, госгарантий, профобучения и переобучения, пройти профориентационное тестирование. Тематические издания предоставят бесплатные газеты с информацией о вакансиях.



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