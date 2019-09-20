Казанская семья погасила трехмиллионный долг по ипотеке, накопившийся за 10 лет

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ»). Семья из Казани погасила долг по социальной ипотеке в размере 3,3 млн рублей. Долг у молодых людей копился в течение 10 лет — с 2009 года, сообщает пресс-служба Госжилфонда при Президенте РТ.

«Уведомления, письма и многочисленные встречи с семьей не возымели должного действия — соципотечники каждый раз просили отсрочить обращение в суд и обещали погасить долг в ближайшее время, но своих слов не сдерживали», — отметили в пресс-службе, добавив, что семья проигнорировала и решение суда о взыскании задолженности, которое было вынесено еще в 2014 году.

В связи с этим Госжилфонд направил уведомление о расторжении договора соципотеки и выселении семьи из занимаемой квартиры. Однако прибегать к таким мерам не потребовалось — семья оплатила долг в размере 3,3 млн рублей.

«Госжилфонд призывает участников жилищных программ не повторять чужих ошибок и не допускать возникновения просроченной задолженности по договорам социальной ипотеки (займа) и регулярно производить сверку платежей в ближайшем межрегиональном представительстве Госжилфонда», — добавили в пресс-службе.

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