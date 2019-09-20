Рустам Минниханов обсудил с главой «Транснефти» развитие взаимных поставок товаров

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ»). Для Татарстана очень важно выстроить стратегическое партнерство между предприятиями республики и компанией «Транснефть». Об этом заявил сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с председателем правления и президентом «Транснефти» Николаем Токаревым.

Открывая встречу, Рустам Минниханов отметил, что «Транснефть» является стратегическим партнером Татарстана. «Наши отношения развиваются на долгосрочной и системной основе в рамках соглашения о сотрудничестве. В ходе ежегодных встреч мы подводим промежуточные итоги его выполнения, совместно определяем новые перспективные направления взаимодействия», – сказал Президент РТ.

По словам Рустама Минниханова, товарооборот между предприятиями республики и подразделениями «Транснефти» показывает ежегодный рост. За последние четыре года объем взаимных поставок вырос в 2,6 раза.

Президент Татарстана подчеркнул, что реализация таких проектов, как строительство «ТАНЕКО» и реконструкция НПЗ «ТАИФ-НК» была бы невозможна без поддержки со стороны «Транснефти».

«Сегодня комплекс „ТАНЕКО“ устойчиво работает. В августе текущего года с участием Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева введена в эксплуатацию новая установка ЭЛОУ-АВТ-6. В результате на „ТАНЕКО“ удвоена мощность по нефтепереработке. В перспективе совокупная переработка нефти в республике будет доведена до 23 млн тонн», – сообщил Рустам Минниханов.

В ходе беседы Рустам Минниханов поблагодарил Николая Токарева за реализацию проекта «Транснефть-Синтез» на территории ОЭЗ «Алабуга». «Это современнейшее предприятие, которое решает задачу импортозамещения для трубопроводной отрасли», – заметил Президент РТ.

В свою очередь Николай Токарев сообщил, что компания «Транснефть» ведет работу в 61 регионе РФ. «Конечно, мы можем сравнивать, где и как у нас складываются отношения с местными администрациями. Все, что касается Татарстана, – это для нас определенный индикативный показатель, от которого дальше идет отсчет в отношении с другими регионами», – сказал он.

Николай Токарев рассказал о выполнении компанией «Транснефть» двустороннего Соглашения о взаимном сотрудничестве с Республикой Татарстан. Так, в рамках инвестиционного проекта «Север-25» был увеличен объем нефтепродуктопровода на морскую отгрузку. Для этого были проведены все необходимые технические мероприятия в Татарстане. Общая сумма капиталовложений составила 6,2 млрд рублей.

На мероприятия по программе технического перевооружения, реконструкции и капремонта в Татарстане в 2016-2018 гг. направлено 33 млрд рублей. На 2019-2024 гг. запланирован объем средств в размере 50,7 млрд рублей.

В ходе общения с представителями СМИ Рустам Минниханов отметил, что сегодня компания «Татнефть» и более 30 малых нефтяных компаний Татарстана стабильно работают благодаря слаженной деятельности «Транснефть». «Через трубопроводы “Транснефть-Прикамье” будет прокачано 205 млн тонн нефти, в том числе 33 млн тонн нефти из Республики Татарстан, – сказал Рустам Минниханов. – Четкая стабильная работа компании “Транснефть” – это благополучие всей нашей страны».

Николай Токарев отметил, что за прошлый год «Транснефть» заключила 2,5 тыс. договоров с 508 предприятиями республики. В этом году подписано уже порядка 1,2 тыс. договоров. «Это конкретные программы, за которыми стоят объем работ, финансирование, рабочие места, налоги. Такие встречи позволяют нам продолжать движение вперед. Мы посмотрели, где нам можно приложить дополнительные усилия, развивать кооперацию и сотрудничество», – добавил глава компании «Транснефть».

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